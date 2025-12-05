Félix DHJAN Place Gambetta Bergerac

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Dordogne

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Humour

Tout public

Durée 1h30

Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier un subtil mélange de rire et de réflexion sur des sujets aussi profonds que décalés.

Est-ce qu’on était aussi complexé avant l’invention du miroir ?

Pourquoi le bonheur des autres nous met-il face à notre propre misère ? Entre pompier et trader… c’est quoi finalement être un mec bien ? Et du chimpanzé à Elon Musk… en quoi avons-nous progressé ? Raciste ou Antiraciste ? Féministe ou Misogyne ? Pro-Vax ou Anti-Vax ? Pourquoi sommes-nous devenus si binaires ? Entre thèmes de fond, une gestuelle unique et improvisation, le tout sublimé par une aisance scénique déconcertante, Félix débarque avec un spectacle cru, authentique et hilarant.

Félix a fait ses armes au Jamel Comedy Club, et en tant que chroniqueur sur Rire et Chansons. .

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 centre.culturel@la-cab.fr

