Felix Dhjan Besançon Grand kursaal Besançon

Felix Dhjan Besançon

Grand kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Dans son spectacle ‘’Nuances , Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier un subtil mélange de rire et de réflexion sur des sujets aussi profonds que décalés.

Est-ce qu’on était aussi complexé avant l’invention du miroir ?

Pourquoi le bonheur des autres nous met-il face à notre propre misère ?

Entre pompier et trader… c’est quoi finalement être un mec bien ?

Et du chimpanzé à Elon Musk… en quoi avons-nous progressé ?

Raciste ou antiraciste ? Féminisme ou misogyne ? Pro vax ou anti vax ? Pourquoi sommes-nous devenus si binaires ?

Entre thèmes de fond, une gestuelle unique et improvisation, le tout sublimé par une aisance scénique déconcertante, Félix débarque en tournée avec un spectacle cru, authentique et hilarant.

Le saviez-vous?

Il a fait ses armes au Jamel Comedy Club et en tant que Chroniqueur sur Rire et Chansons.

Ses vidéos Stand Up totalisent des millions de vues toutes plateformes confondues. .

L’événement Felix Dhjan Besançon Besançon a été mis à jour le 2025-03-08 par DOUBS TOURISME