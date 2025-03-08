Felix Dhjan Besançon Grand kursaal Besançon
Felix Dhjan Besançon Grand kursaal Besançon jeudi 19 mars 2026.
Felix Dhjan Besançon
Grand kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 20:00:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Dans son spectacle ‘’Nuances , Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier un subtil mélange de rire et de réflexion sur des sujets aussi profonds que décalés.
Est-ce qu’on était aussi complexé avant l’invention du miroir ?
Pourquoi le bonheur des autres nous met-il face à notre propre misère ?
Entre pompier et trader… c’est quoi finalement être un mec bien ?
Et du chimpanzé à Elon Musk… en quoi avons-nous progressé ?
Raciste ou antiraciste ? Féminisme ou misogyne ? Pro vax ou anti vax ? Pourquoi sommes-nous devenus si binaires ?
Entre thèmes de fond, une gestuelle unique et improvisation, le tout sublimé par une aisance scénique déconcertante, Félix débarque en tournée avec un spectacle cru, authentique et hilarant.
Le saviez-vous?
Il a fait ses armes au Jamel Comedy Club et en tant que Chroniqueur sur Rire et Chansons.
Ses vidéos Stand Up totalisent des millions de vues toutes plateformes confondues. .
Grand kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
