FELIX DHJAN – BOURSE DU TRAVAIL Lyon
FELIX DHJAN – BOURSE DU TRAVAIL Lyon samedi 13 décembre 2025.
FELIX DHJAN Début : 2025-12-13 à 20:00. Tarif : – euros.
Pensionnaire du Jamel Comedy Club sur Canal , chroniqueur sur Rire et Chansons avec son personnage Monsieur Connard , Félix débarque sur scène avec un spectacle authentique, cru et hilarant. Réservation pour les personnes en situation de handicap : billetterie@lesdernierscouches.com
Vous pouvez obtenir votre billet ici
BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69