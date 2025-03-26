FELIX DHJAN – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

FELIX DHJAN Début : 2025-12-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Pensionnaire du Jamel Comedy Club sur Canal , chroniqueur sur Rire et Chansons avec son personnage Monsieur Connard , Félix débarque sur scène avec un spectacle authentique, cru et hilarant. Réservation pour les personnes en situation de handicap : billetterie@lesdernierscouches.com

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69