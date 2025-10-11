Félix Dhjan Humour L’Alizé Guipavas

Félix Dhjan Humour L’Alizé Guipavas samedi 11 octobre 2025.

Félix Dhjan Humour

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

L’humoriste se joue du monde moderne avec un style très singuliers, un subtil mélange de rire et de réflexion sur des sujets aussi profonds que décalés.

Est-ce qu’on était aussi complexé avant l’invention du miroir ? Pourquoi le bonheur des autres nous met-il face à notre propre misère ? Entre pomper et trader… c’est quoi finalement être un mec bien ? Et du chimpanzé à Elon Musk… en quoi avons-nous progressé?

Raciste ou Antiraciste? Féministe ou Misogyne? Pro-Vax ou Anti-Vax ? Pourquoi sommes-nous devenus si binaires ?

Entre thèmes de fond, une gestuelle unique et improvisation, le tout sublimé par une aisance scénique déconcertante, Félix débarque avec un spectacle cru, authentique et hilarant.

Informations pratiques

Réservation recommandée.

Tout public. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Félix Dhjan Humour Guipavas a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole