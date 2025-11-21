FELIX DHJAN – LE CEPAC SILO Marseille

FELIX DHJAN Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans son spectacle ‘’Nuances », Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier un subtil mélange de rire et de réflexion sur des sujets aussi profonds que décalés.Est-ce qu’on était aussi complexé avant l’invention du miroir ?Pourquoi le bonheur des autres nous met-il face à notre propre misère ?Entre pompier et trader… c’est quoi finalement être un mec bien ?Et du chimpanzé à Elon Musk… en quoi avons-nous progressé ?Raciste ou antiraciste ? Féminisme ou mysogine ? Pro vax ou anti vax ? Pourquoi sommes-nous devenus si binaires ?Entre thèmes de fond, une gestuelle unique et improvisation, le tout sublimé par une aisance scénique déconcertante, Félix débarque en tournée avec un spectacle cru, authentique et hilarant.Le saviez-vous?Il a fait ses armes au Jamel Comedy Club et en tant que Chroniqueur sur Rire et Chansons.Ses vidéos Stand Up totalisent des millions de vues toutes plateformes confondues.En accord avec La Tiny Team et ID Production

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13