FELIX DHJAN – LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier

1D PRODUCTION ET 1.618 PRESENTENT : FELIX DHJANFe´lix Dhjan se joue du monde moderne avec un style tre`s singulier un subtil me´lange de rire et de re´flexion sur des sujets aussi profonds que de´cale´s.Est-ce qu’on e´tait aussi complexe´ avant l’invention du miroir ?Pourquoi le bonheur des autres nous met-il face a` notre propre mise`re ?Entre pompier et trader… c’est quoi finalement e^tre un mec bien ?Et du chimpanze´ a` Elon Musk… en quoi avons-nous progresse´ ?Raciste ou Antiraciste ? Fe´ministe ou Misogyne ? Pro-Vax ou Anti-Vax ? Pourquoi sommes-nous devenus si binaires ?Entre the`mes de fond, une gestuelle unique et improvisation, le tout sublime´ par une aisance sce´nique de´concertante, Fe´lix de´barque avec un spectacle cru, authentique et hilarant.Fe´lix a fait ses armes au Jamel Comedy Club, et en tant que chroniqueur sur Rire et Chansons. Il est en tourne´e dans toute la France et a` l’international (Asie, Que´bec, Maroc, Belgique, Suisse ou encore Tahiti).Ses vide´os de stand-up totalisent des millions de vues toutes plateformes confondues.Fe´lix Dhjan vous pre´sente son nouveau spectacle Nuances .

