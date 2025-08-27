Félix Dhjan : Nuances Cité des Congrès Nantes

Félix Dhjan : Nuances Cité des Congrès Nantes vendredi 9 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-09 20:00 –

Gratuit : non 29 € à 39 € 29 € à 39 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/felix-dhjan-nuances.html Tout public

One man show Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier, un subtil mélange de rire et de réflexion sur des sujets aussi profonds que décalés.Est-ce qu’on était aussi complexé avant l’invention du miroir ?Pourquoi le bonheur des autres nous met-il face à notre propre misère ?Entre pompier et trader… c’est quoi finalement être un mec bien ?Et du chimpanzé à Elon Musk… en quoi avons-nous progressé ?Raciste ou Antiraciste ? Féministe ou Misogyne ? Pro-Vax ou Anti-Vax ? Pourquoi sommes-nous devenus si binaires ? Entre thèmes de fond, une gestuelle unique et improvisation, le tout sublimé par une aisance scénique déconcertante, Félix débarque avec un spectacle cru, authentique et hilarant. Félix a fait ses armes au Jamel Comedy Club, et en tant que chroniqueur sur Rire et Chansons. Ses vidéos de stand-up totalisent des millions de vues toutes plateformes confondues. Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/felix-dhjan-nuances.html