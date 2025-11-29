Félix Dhjan Nuances Le Carré 9 Redon

Félix Dhjan Nuances

Le Carré 9 9, rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Arrivant du Jamel Comedy Club et chroniqueur sur Rire & Chanson avec son personnage Monsieur Connard , Félix débarque sur scène avec un spectacle authentique, cru et hilarant.

Il se joue du monde moderne avec un style très singulier un subtil mélange de rire et de réflexion sur des sujets aussi profonds que décalés.

Est-ce qu’on était aussi complexé avant l’invention du miroir ?

Pourquoi le bonheur des autres nous met-il face à notre propre misère ?

Entre pompier et trader c’est quoi finalement être un mec bien ?

Et du chimpanzé à Elon Musk… en quoi avons-nous progressé ?

Raciste ou Antiraciste ? Féministe ou Misogyne ? Pro-Vax ou Anti-Vax ? Pourquoi sommes-nous devenus si binaires ?

Entre thèmes de fond, une gestuelle unique et improvisation, le tout sublimé par une aisance scénique déconcertante, Félix débarque avec un spectacle cru, authentique et hilarant. .

Le Carré 9 9, rue de Galerne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

L’événement Félix Dhjan Nuances Redon a été mis à jour le 2025-11-26 par OT PAYS DE REDON