Félix Junier

Vendredi 27 février 2026 de 21h à 22h15.

Samedi 28 février 2026 de 21h à 22h15.

Tarif : 19 – 19 – EUR

Début : 2026-02-27 21:00:00

fin : 2026-02-27 22:15:00

2026-02-27 2026-02-28

Porté par un humour absurde, Félix propose un spectacle à la fois décalé et profondément humain.

Stand upper mais aussi anxieux chronique, Félix tente dans ce spectacle de trouver des solutions pour surpasser cette pathologie. C’est ainsi qu’à lieu un voyage introspectif dans les pensées de ce jeune homme timide et discret. Lui qui a peur du regard des gens, faire un spectacle, c’est un comble !



Un spectacle good vibes avec un message d’espoir (à un moment il parle d’un pigeon dans une poubelle c’est une histoire incroyable). .

La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour 5 rue Fontaine d'Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

With his absurd humour, Félix offers a show that is both offbeat and deeply human.

