Félix Junier dans Ca marche One Man Show La Comédie du Finistère Brest

Félix Junier dans Ca marche One Man Show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-11-05 20:00:00

fin : 2025-11-05 21:15:00

2025-11-05

Après 5 ans de stand up dans les comedy clubs parisiens Félix vous présente son premier spectacle. Pourvu que ça marche !

Pendant 1h Félix Junier (oui je parle de moi à la 3e personne) vous parle de son parcours qui l’a mené à la scène. C’est donc à l’aide d’autodérision et de raisonnements absurdes que ce jeune homme discret, timide, peureux et flémard (waw ça fait beaucoup) apprend à surpasser ses anxiétés pour réaliser son rêve. Un spectacle good vibes avec un message d’espoir (à un moment je parle d’un pigeon dans une poubelle c’est une histoire incroyable ). Félix Junier.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

