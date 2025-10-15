FELIX JUNIER – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

FELIX JUNIER Début : 2025-10-15 à 20:30.

Après 5 ans de stand up dans les comedy clubs parisiens Félix vous présente son premier spectacle. Pourvu que « ça marche » ! Pendant 1h Félix Junier (oui je parle de moi à la 3e personne) vous parle de son parcours qui l’a mené à la scène. C’est donc à l’aide d’autodérision et de raisonnements absurdes que ce jeune homme discret, timide, peureux et flémard (waw ça fait beaucoup) apprend à surpasser ses anxiétés pour réaliser son rêve. Un spectacle good vibes avec un message d’espoir (à un moment je parle d’un pigeon dans une poubelle c’est une histoire incroyable ). – Félix Junier.

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10