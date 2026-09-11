Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Félix Le Braz dans Flashback 90’S à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Après le succès de Un breton à Lyon, Félix Le Braz revient sur scène avec Flashback Génération VHS, son deuxième spectacle !

Cette fois, il vous emmène dans un voyage hilarant

à travers les années 90-2000. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Félix Le Braz dans Flashback 90’S à L’improviste

L’événement Félix Le Braz dans Flashback 90’S à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme