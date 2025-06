FELIX LE BRAZ (L’improviste) Brive-la-Gaillarde 4 juillet 2025 20:30

Corrèze

FELIX LE BRAZ (L'improviste) 16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Début : 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-05

2025-07-04

2025-07-05

Originaire de Bretagne, Félix Le Braz a mis les voiles pour explorer le monde — et il vous embarque avec lui dans ses péripéties déjantées !

Rencontres de personnages hauts en couleur, situations loufoques et énergie débordante sont au rendez-vous.

Prêt à lever l’ancre ? Mets ton ciré et tes bottes, l’aventure commence bientôt… peut-être chez toi ! .

16 Rue Majour

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

