Félix Radu Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 20:30 –

Gratuit : non 35 € / 39 € 35 € / 39 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/felix-radu.html Tout public

Concert Félix Radu n’a jamais choisi entre la scène, les livres ou la musique. Il a choisi les mots. Ceux qui frappent juste, qui laissent une trace, qui traversent les silences. Il les a lancés au théâtre, chuchotés à la radio, couchés dans un livre devenu best-seller (« Rose & Massimo »). Aujourd’hui, il les chante et les porte jusqu’à la scène. »Infini +3″, son premier album, mêle slam, chanson française et sonorités lo-fi. Un disque à cœur ouvert, né d’un besoin simple : continuer à dire le vrai, autrement. Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/felix-radu.html