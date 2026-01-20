Felix Radu en concert Strasbourg mon amour Strasbourg

Felix Radu en concert Strasbourg mon amour

place de Bordeaux Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 21:30:00

Date(s) :

2026-02-06

C’est sous le signe de la poésie et de l’émotion que le festival a choisi de se placer cette année, en invitant Felix Radu à se produire sur scène pour l’ouverture. Jeune artiste touche-à-tout, à la fois auteur, comédien et poète, Felix Radu a conquis les cœurs avec ses textes puissants. Il se produira pour la première fois à Strasbourg pour un concert exceptionnel, vendredi 6 février à 20h30, au Palais de la Musique et des Congrès.

Artiste aux multiples facettes, poète en toutes circonstances, Felix Radu se joue des disciplines et des arts et exprime ce qu’il y a en lui de plus brûlant.

Il n’a jamais choisi entre la scène, les livres ou la musique. Il a choisi les mots.

Aujourd’hui il les chante et les porte jusqu’à la scène.

Infini +3, son premier album, mêle slam, chanson française et sonorités lo-fi. Construit à la manière d’un film d’amour, Infini + 3 retrace l’attente, la rencontre, la joie et la douleur, dans un élan vibrant et une grande sensibilité. Passant frénétiquement de la prose aux vers et de la parole au chant, Félix rappelle qu’en amour comme en art, ce qui compte est la sincérité.

Chez lui, l’amour n’est jamais un discours grandiloquent. C’est un murmure, un sourire timide, une maladresse assumée. Il aime jouer avec les mots comme on joue avec quelqu’un qu’on aime avec délicatesse, humour et un soupçon d’effronterie. L’amour, il le décortique, le sublime, le chahute, parfois le moque tendrement, mais toujours avec la conviction qu’il vaut la peine d’être vécu.

Le 6 février, Strasbourg mon amour vous invite à un voyage musical intime et envoûtant. Un concert à cœur ouvert à ne manquer sous aucun prétexte.

Programme complet du festival sur www.strasbourg-monamour.eu. .

place de Bordeaux Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est info@strasbourg-monamour.eu

