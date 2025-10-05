FELIX RADU – LE SPLENDID Lille

FELIX RADU Début : 2026-01-31 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : FELIX RADUFélix Radu n’a jamais choisi entre la scène, les livres ou la musique. Il a choisi les mots.Ceux qui frappent juste, qui laissent une trace, qui traversent les silences.Il les a lancés au théâtre, chuchotés à la radio, couchés dans un livre devenu best-seller (Rose & Massimo).Aujourd’hui, il les chante et les porte jusqu’à la scène.« Infini 3 », son premier album, mêle slam, chanson française et sonorités lo-fi.Un disque à cœur ouvert, né d’un besoin simple : continuer à dire le vrai, autrement.

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille