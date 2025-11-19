FELIX RADU – THEATRE TOURSKY – SALLE MEDITERRANEE Marseille

FELIX RADU Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

VILLAGE 42 PRÉSENTE EN ACCORD AVEC ARACHNÉE PRODUCTIONS : FELIX RADU Samedi 14 mars 2026 – 20h30 SCÈNE MÉDITERRANÉE (ancien Site du Théâtre Toursky) 16 promenade Léo Ferré 13003 Marseille ChansonFélix Radu n’a jamais choisi entre la scène, les livres ou la musique. Il a choisi les mots. Ceux qui frappent juste, qui laissent une trace, qui traversent les silences. Il les a lancés au théâtre, chuchotés à la radio, couchés dans un livre devenu best-seller (Rose & Massimo). Aujourd’hui, il les chante et les porte jusqu’à la scène. « Infini 3 », son premier album, mêle slam, chanson française et sonorités lo-fi. Un disque à cœur ouvert, né d’un besoin simple : continuer à dire le vrai, autrement. Un premier opus à découvrir pour son tout premier concert au Café de la Danse qui a affiché complet en 2h. Prochain rendez-vous : La Scala Paris…

