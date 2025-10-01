MICHEL BOURDONCLE – ESPACE CULTUREL VICTOR HUGO Puget Sur Argens

MICHEL BOURDONCLE Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

LA VILLE DE PUGET SUR ARGENS PRÉSENTE : MICHEL BOURDONCLEMICHEL BOURDONCLE – RÉCITAL DE PIANO ROMANTIQUEPianiste de renommée internationale, Michel Bourdoncle invitera le public à s’immerger dans l’univers des grands compositeurs de musique classique romantique tel que Beethoven, Liszt, Brahms et Chopin. Ayant débuté sa formation au conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence, il intègre le prestigieux Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris à seulement 14 ans, où il se perfectionne auprès de maîtres comme Geneviève Joy et Jean Hubeau. Lauréat du Grand Prix du Concours International de Piano Acanthes en 1984, il poursuit son parcours au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, grâce à une bourse d’études qui lui permet de travailler avec des figures majeures du piano.Sa carrière l’a conduit sur les plus grandes scènes du monde, notamment le Carnegie Hall à New York, la Philharmonie de Moscou et le Teatro Municipal de Rio de Janeiro. En 1986, il obtient une bourse d’études pour le Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, où il se perfectionne auprès de grands pianistes.Michel Bourdoncle est reconnu pour sa technique exceptionnelle et son interprétation passionnée. Son répertoire varié et ses performances captivantes font de lui un artiste incontournable sur la scène musicale contemporaine. Ce concert promet d’être une expérience mémorable pour tous les amateurs de musique classique.20H00 : OUVERTURE DES PORTES AUX ABONNÉS20H10 : OUVERTURE DES PORTES AUX NON ABONNÉSBOISSONS ET NOURRITURE INTERDITES EN SALLE

ESPACE CULTUREL VICTOR HUGO RUE DANIEL ISNARD – 83480 Puget Sur Argens 83