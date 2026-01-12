Féloche Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois

Féloche

Le Bourg Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Orne

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Armé de sa mandoline et de sa fantaisie jubilatoire, Féloche (nomination Victoires de la Musiques 2015) est adepte des expérimentations musicales. Ovni résolument libre dans l’univers de la chanson française, l’auteur de Silbo et Darwin avait raison s’expérimente en solo pour la première fois de sa carrière et en profite pour dévoiler les premiers morceaux de son prochain album. Apprenti-vieux-sage ou éternel-sale-gosse de la chanson française ? Peut-être les deux à la fois.

La musique pour Féloche a toujours été une aventure, et le son une expédition ! Après un voyage en Inde en 2024, il en revient plus inspiré que jamais et retrouve l’essence même de sa musique le ding-gui-ling-gui-ling-gui-ding sautillant de sa mandoline sacrée, ses rythmiques rebondissantes et son fameux cri profane et fraternel Eh, toi ! , qu’il lance comme une invitation joyeuse à célébrer la vie, tous ensemble.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et l’association Familles Rurales d’Essay et la commune d’Essay. .

Le Bourg Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois 61550 Orne Normandie +33 2 33 29 63 24

