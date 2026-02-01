FEMALE DANCEHALL WORKSHOP Avallon

FEMALE DANCEHALL WORKSHOP

7 Rue du Collège Avallon Yonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 16:00:00

2026-02-08

Viens vivre un moment unique de danse

Queensy a un flow, une attitude et une pédagogie incomparable! Elle sait créer une ambiance de folie à chaque cours ✨

Ce workshop promet 100% énergie, danse et vibes.

Accessible à toutes, aucun niveau requis ☀️

Ne manque pas cette occasion .

7 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bamyard89@gmail.com

