FEMALE DANCEHALL WORKSHOP Avallon dimanche 8 février 2026.
7 Rue du Collège Avallon Yonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08 16:00:00
2026-02-08
Viens vivre un moment unique de danse
Queensy a un flow, une attitude et une pédagogie incomparable! Elle sait créer une ambiance de folie à chaque cours ✨
Ce workshop promet 100% énergie, danse et vibes.
Accessible à toutes, aucun niveau requis ☀️
Ne manque pas cette occasion .
7 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bamyard89@gmail.com
English : FEMALE DANCEHALL WORKSHOP
