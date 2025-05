FEMES EN FETE EN HAITE-GARONNE 2025 – Toulouse, 7 juin 2025 07:00, Toulouse.

Haute-Garonne

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

2025-06-07

Weekend portes ouvertes dans 28 fermes du réseau Bienvenue à la ferme Haute-Garonne,

ENVIE DE (RE)DÉCOUVRIR LE BON GOÛT ET LES PLAISIRS DE LA VIE À LA FERME ?

28 exploitations du réseau BIENVENUE À LA FERME en Haute-Garonne

vous réservent un accueil chaleureux.

Nous sommes ravis de vous présenter nos exploitations, nos métiers, nos produits, nos valeurs ! .

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

