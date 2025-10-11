Femi Kuti & The Positive Force au Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Femi Kuti & The Positive Force au Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers samedi 11 octobre 2025.

Femi Kuti & The Positive Force

Afrobeat

L’infatigable artiste nigérian Femi Kuti fait chanter, danser et penser la planète entière au son de l’afrobeat. Voir un concert de Femi Kuti c’est être transporté dans la chaleur torride d’une folle nuit de danse et de transe au New Africa Shrine et participer à une expérience musicale unique, d’une rare générosité.

Femi Kuti, ses 12 musiciens et danseuses plongent le public corps et âme dans les grooves hypnotiques et les arrangements de cuivres puissants de l’afrobeat, un univers musical urbain, moderne et hybride, où les sonorités africaines traditionnelles et les rythmes yoruba fusionnent avec jazz, funk, punk et hip hop.

Écouter Femi Kuti sur scène c’est communier à un grand message universel de paix et de résistance.

Reggae Street Band

Fanfare reggae

Dirigée par Jean-Frédéric Erbetta, fondateur de la fanfare reggae Stepping Out, les musiciens de cette Fabrique Orchestrale Adulte de Villes des Musiques du Monde revisitent les standards de la musique jamaïcaine : reggae, rocksteady, ska, calypso, mento…

Place aux musiques, aux chants et au parquet de bal, armes de pacification active, avec Femi Kuti en ouverture du festival Villes des Musiques du Monde !

Le samedi 11 octobre 2025

de 19h00 à 23h59

payant Tarif réduit : 18 EUR

Tarif super réduit : 12 EUR

Tarif plein : 22 EUR Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T02:59:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T19:00:00+02:00_2025-10-11T23:59:00+02:00

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers