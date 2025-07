Femi Kuti Tours

Femi Kuti Tours vendredi 10 octobre 2025.

Femi Kuti

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 23:30:00

2025-10-10

L’infatigable artiste nigérian Femi Anikulapo Kuti fait chanter, danser et penser la planète entière au son de l’Afrobeat.

L’infatigable artiste nigérian Femi Anikulapo Kuti fait chanter, danser et penser la planète entière au son de l’Afrobeat.

De la scène du New Africa Shrine, son club iconique planté au cœur de la bouillonnante Lagos où il joue plusieurs fois par semaine, Femi porte son message d’espoir et d’unité jusqu’aux quatre coins du monde.

Voir un concert de Femi Kuti c’est être transporté dans la chaleur torride d’une folle nuit de danse et de transe au New Africa Shrine et participer à une expérience musicale unique, d’une rare générosité. .

The indefatigable Nigerian artist Femi Anikulapo Kuti has the whole planet singing, dancing and thinking to the sound of Afrobeat.

From the stage of the New Africa Shrine, his iconic club in the heart of bustling Lagos, where he plays several times a week, Femi carries his message of hope and unity

Der unermüdliche nigerianische Künstler Femi Anikulapo Kuti bringt die Welt mit seinem Afrobeat zum Singen, Tanzen und Denken.

Von der Bühne des New Africa Shrine, seinem ikonischen Club im Herzen des brodelnden Lagos, wo er mehrmals pro Woche auftritt, trägt Femi seine Botschaft der Hoffnung und Einheit hinaus

L’instancabile artista nigeriano Femi Anikulapo Kuti fa cantare, ballare e pensare l’intero pianeta al suono dell’afrobeat.

Dal palco del New Africa Shrine, il suo club simbolo nel cuore della vivace Lagos, dove si esibisce più volte alla settimana, Femi porta il suo messaggio di speranza e unità

El infatigable artista nigeriano Femi Anikulapo Kuti tiene a todo el planeta cantando, bailando y pensando al son del afrobeat.

Desde el escenario del New Africa Shrine, su emblemático club en el corazón de la bulliciosa Lagos, donde toca varias veces por semana, Femi lleva su mensaje de esperanza y unidad

