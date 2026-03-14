FÉMINA RUN LOZÈRE

Place du Portail (Aumont-Aubrac) Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le concept de la Fémina Run Lozère est une course 100% filles et 100% fun unique en Lozère.

Course réservée au filles (+16 ans) mais randonnée ouverte à tous !

Parcours 7km. .

Place du Portail (Aumont-Aubrac) Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie

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English :

L’événement FÉMINA RUN LOZÈRE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien