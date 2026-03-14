FÉMINA RUN LOZÈRE Peyre en Aubrac
FÉMINA RUN LOZÈRE Peyre en Aubrac dimanche 14 juin 2026.
FÉMINA RUN LOZÈRE
Place du Portail (Aumont-Aubrac) Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le concept de la Fémina Run Lozère est une course 100% filles et 100% fun unique en Lozère.
Course réservée au filles (+16 ans) mais randonnée ouverte à tous !
Parcours 7km. .
Place du Portail (Aumont-Aubrac) Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie
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English :
L’événement FÉMINA RUN LOZÈRE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien