Féminin Pluriel.le la calligraphie nüshu 女书 , au Musée Champollion Figeac Figeac

Féminin Pluriel.le la calligraphie nüshu 女书 , au Musée Champollion Figeac

Place Champollion Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 14:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

Le Musée Champollion organise une conférence et un atelier sur la calligraphie nüshu 女书 l’écriture des femmes de Jiangyong par M

Rendez-vous proposé dans le cadre de la programmation Féminin Pluriel.le

Le nüshu désigne une écriture et une culture minoritaires de Chine, exclusivement transmises entre les femmes brodeuses dans la région de Jiangyong (Hunan). Fruit d’un contexte sociologique particulier et d’un métissage entre les ethnies Yao et Han, inspirée des caractères chinois transformés par le biais de la broderie et utilisés pour leur valeur phonétique dans le dialecte local, cette écriture poétique basée sur les chants était le vecteur identitaire d’une culture féminine et de sa littérature orale dans les cercles de sœurs jurées . .

Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08

English :

