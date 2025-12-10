Féminin Pluriel.le, spectacle Trobar Project Exils Celles qui restent, Celles qui partent… Figeac

Féminin Pluriel.le, spectacle Trobar Project Exils Celles qui restent, Celles qui partent…

place Champollion Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Chants des femmes au Moyen Âge

Chants des femmes en chemin

Créations de Thierry De Mey

De tous temps, en tous lieux, l’exil s’est déposé dans le paysage des hommes… et dans le chant des femmes

De tous temps, en tous lieux, l’exil s’est déposé dans le paysage des hommes… et dans le chant des femmes. Celles des 12e et 13e siècles, femmes-poètes qui ont dû rester au pays à attendre, inquiètes, l’homme aimé parti en croisade. Celles qui, au contraire, depuis les premiers récits bibliques jusqu’à nous, se sont mises en route au péril de leur vie ; exils volontaires ou subis…

Trobar Project vient donner une voix à ces femmes, embrassant les croisements d’époques, de lieux, de langages et d’histoires ; toutes ont en commun ce rapport organique à la terre, celle que l’on quitte, celle que l’on convoite ou celle qui nous retient… .

English :

Women’s songs in the Middle Ages

Women’s songs on the road

Creations by Thierry De Mey

From time immemorial, in every place, exile has left its mark on men?s landscapes? and on women?s songs

