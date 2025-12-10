Féminin Pluriel.le, spectacle Trobar Project Exils Celles qui restent, Celles qui partent… Figeac
Féminin Pluriel.le, spectacle Trobar Project Exils Celles qui restent, Celles qui partent… Figeac samedi 28 mars 2026.
Féminin Pluriel.le, spectacle Trobar Project Exils Celles qui restent, Celles qui partent…
Chants des femmes au Moyen Âge
Chants des femmes en chemin
Créations de Thierry De Mey
De tous temps, en tous lieux, l’exil s’est déposé dans le paysage des hommes… et dans le chant des femmes
De tous temps, en tous lieux, l’exil s’est déposé dans le paysage des hommes… et dans le chant des femmes. Celles des 12e et 13e siècles, femmes-poètes qui ont dû rester au pays à attendre, inquiètes, l’homme aimé parti en croisade. Celles qui, au contraire, depuis les premiers récits bibliques jusqu’à nous, se sont mises en route au péril de leur vie ; exils volontaires ou subis…
Trobar Project vient donner une voix à ces femmes, embrassant les croisements d’époques, de lieux, de langages et d’histoires ; toutes ont en commun ce rapport organique à la terre, celle que l’on quitte, celle que l’on convoite ou celle qui nous retient… .
Women’s songs in the Middle Ages
Women’s songs on the road
Creations by Thierry De Mey
From time immemorial, in every place, exile has left its mark on men?s landscapes? and on women?s songs
