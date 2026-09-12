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AGENDA · Pau

Féminine d’Automne Pau

dimanche 8 novembre 2026 · Pau

Féminine d’Automne Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
centre ville
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Tarif de base plein tarif

Pau

Féminine d’Automne

centre ville Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 11:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Au départ du centre ville, parcours en attente
nouveaux teeshirts techniques
retour des duos femmes-hommes
Courir pour une bonne cause   .

centre ville Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lafemininedepau.fr

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English : Féminine d’Automne

L’événement Féminine d’Automne Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau

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