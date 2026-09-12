AGENDA · Pau
Féminine d’Automne Pau
dimanche 8 novembre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Féminine d’Automne
centre ville Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 11:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Au départ du centre ville, parcours en attente
nouveaux teeshirts techniques
retour des duos femmes-hommes
Courir pour une bonne cause .
centre ville Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lafemininedepau.fr
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English : Féminine d’Automne
L’événement Féminine d’Automne Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau
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