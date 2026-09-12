Informations pratiques

Pau

Féminine d’Automne

centre ville Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 11:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Au départ du centre ville, parcours en attente

nouveaux teeshirts techniques

retour des duos femmes-hommes

Courir pour une bonne cause .

centre ville Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lafemininedepau.fr

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English : Féminine d’Automne

L’événement Féminine d’Automne Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau