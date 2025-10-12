Feminissima Journée de Solidarité & des Arts Forum-Théatre de Falaise Falaise

Feminissima Journée de Solidarité & des Arts Forum-Théatre de Falaise Falaise dimanche 12 octobre 2025.

Feminissima Journée de Solidarité & des Arts

Forum-Théatre de Falaise Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Journée de Solidarité & des Arts à partir de 10h00 au Forum

Au programme stands associatifs, animations micro conférences et concerts d’orchestre

Journée de Solidarité & des Arts à partir de 10h00 au Forum

AU PROGRAMME

Stands associatifs venez rencontrer la Ligue contre le Cancer, la MGEN, l’UCIA, le Lions Club.

Animations santé et bien-être ateliers pratiques, présentation de coussins-cœurs pour les patientes, quizz santé ludiques, conseils personnalisés et ventes solidaires.

Espace Café Rose pour partager un café ou une douceur, échanger avec les bénévoles et profiter d’un moment de détente.

Micro-conférences des temps d’échanges pour comprendre les enjeux de la prévention et explorer différentes approches de soins et d’accompagnement.

Intermèdes musicaux tout au long de la journée, des musiciens viendront ponctuer l’événement par des pauses musicales.

CONCERTS ORCHESTRE EPHEMERE FEMINISSIMA Sur réservation

Un orchestre 100 % féminin pour faire résonner la musique, l’espoir et la solidarité.

En partenariat avec La Ligue contre le cancer Calvados, la MGEN Normandie et la ville de Falaise. | 16h00 et 18h30 .

Forum-Théatre de Falaise Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 89 60 feminissima@cmf-calvadosornemanche.fr

English : Feminissima Journée de Solidarité & des Arts

Day of Solidarity & the Arts from 10:00 am at the Forum

On the program: association stands, micro-conferences and orchestra concerts

German : Feminissima Journée de Solidarité & des Arts

Tag der Solidarität & der Künste ab 10.00 Uhr im Forum

Auf dem Programm: Vereinsstände, Animationen Mikrokonferenzen und Orchesterkonzerte

Italiano :

Giornata della solidarietà e delle arti dalle 10.00 al Forum

In programma: stand di associazioni, micro-conferenze e concerti orchestrali

Espanol :

Día de la Solidaridad y las Artes a partir de las 10.00 h en el Foro

En el programa: stands de asociaciones, microconferencias y conciertos de orquesta

L’événement Feminissima Journée de Solidarité & des Arts Falaise a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Falaise Suisse Normande