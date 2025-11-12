FéminisTalk – Table ronde : Prostitution des mineurs et mineures, articuler accompagnement, prévention et action politique Cité audacieuse Paris

Sur les réseaux sociaux et dans la pop culture, la prostitution est de plus en plus présentée comme une source d’argent “facile” ou d’émancipation.

Les adolescents et adolescentes, particulièrement exposées à ces contenus, sont d’autant plus vulnérabilisées face aux proxénètes, qui exploitent cette banalisation pour recruter et manipuler. Pendant ce temps, les clients prostitueurs qui paient pour violer des enfants restent impunis.

En amont du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination des violences masculines à l’égard des filles et femmes, Osez le Féminisme organise une table ronde pour croiser les regards de professionnelles du terrain, d’actrices du plaidoyer et de militantes féministes pour analyser ces mécanismes d’exploitation et réfléchir collectivement aux moyens d’y mettre fin.

Avec :

Héma Sibi, directrice de CAP International, coalition mondiale d’organisations abolitionnistes et de survivantes engagées contre le système prostitutionnel et la traite des êtres humains.

Louise-Marie Giacomuzzo, chargée de mission prostitution des mineur·es au Mouvement du Nid, association nationale pionnière de l’accompagnement des personnes en situation de prostitution.

Amandine Maraval, directrice du Lieu d’Accueil et d’Orientation Pow’Her, structure située à Bagnolet et dédiée à l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des jeunes filles et femmes (entre 15 et 25 ans) victimes de violences masculines.

Animée par Ursula Le Menn, Responsable communication d’Osez le Féminisme, association féministe militante.

Rejoignez-nous le 12 novembre pour ce temps d’échanges. Ensemble, défendons les droits des filles et des femmes et rappelons que la prostitution des enfants est un crime.

Infos pratiques

La Cité Audacieuse, 9 rue de Vaugirard, 75006 Paris

Mercredi 12 novembre à 19h

Ouvert à toutes et à tous, gratuit sur inscription.

De nombreuses affaires de prostitution de mineur·es émergent devant les tribunaux et dans la presse. Cette réalité, profondément alarmante, se situe au croisement des inégalités sociales, des violences masculines et des défaillances du système de protection de l’enfance.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Cité audacieuse 9 rue de Vaugirard 75006 Paris

https://www.helloasso.com/associations/osez-le-feminisme/evenements/feministalk-prostitution-des-mineur-es-accompagnement-prevention-action