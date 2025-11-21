Féminité en fête • novembre La Ferté-Saint-Aubin
4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2025-11-21 20:30:00
Vendredi 21 novembre | 20h30 à 23h30
Salle de la Garenne Château de La Ferté-Saint-Aubin
✨ Une soirée unique, dédiée aux femmes, pour célébrer la convivialité, la joie et le partage !
Au programme ambiance festive, musique entraînante et
Féminité en fête La Ferté-Saint-Aubin
Vendredi 21 novembre | 20h30 à 23h30
Salle de la Garenne Château de La Ferté-Saint-Aubin
✨ Une soirée unique, dédiée aux femmes, pour célébrer la convivialité, la joie et le partage !
Au programme ambiance festive, musique entraînante et une atmosphère bienveillante pour passer un moment inoubliable entre amies.
️ Entrée 13€ (places limitées à 50 personnes)
Paiement en chèque ou espèces uniquement
1 boisson offerte sur présentation du flyer.
Infos 06 83 12 05 21
Venez nombreuses vivre cette soirée pleine d’énergie et de bonne humeur ! 13 .
4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 12 05 21
English :
? Féminité en fête ? La Ferté-Saint-Aubin
? Friday, November 21 | ? 8:30 pm to 11:30 pm
? Salle de la Garenne ? Château de La Ferté-Saint-Aubin
? A unique evening dedicated to women, celebrating conviviality, joy and sharing!
On the program: festive atmosphere, lively music and
German :
? Weiblichkeit in Feststimmung ? La Ferté-Saint-Aubin
? Freitag, 21. November | ? 20:30 bis 23:30 Uhr
? Salle de la Garenne ? Schloss von La Ferté-Saint-Aubin
? Ein einzigartiger Abend, der den Frauen gewidmet ist, um Geselligkeit, Freude und Austausch zu feiern!
Auf dem Programm stehen: festliche Stimmung, mitreißende Musik und
Italiano :
? Féminité en fête? La Ferté-Saint-Aubin
? Venerdi’ 21 novembre, dalle 20.30 alle 23.30
? Salle de la Garenne ? Castello di La Ferté-Saint-Aubin
? Una serata unica dedicata alle donne, che celebra la convivialità, la gioia e la condivisione!
In programma: un’atmosfera festosa, musica vivace e
Espanol :
? Féminité en fête ? La Ferté-Saint-Aubin
? Viernes 21 de noviembre ? 20.30 h a 23.30 h
? Sala de la Garenne ? Castillo de La Ferté-Saint-Aubin
? Una velada única dedicada a las mujeres, para celebrar la convivencia, la alegría y el compartir
En el programa: un ambiente festivo, música animada y
