Féminité en fête • novembre La Ferté-Saint-Aubin

4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-11-21 20:30:00

Vendredi 21 novembre | 20h30 à 23h30

Salle de la Garenne Château de La Ferté-Saint-Aubin

Féminité en fête La Ferté-Saint-Aubin

Vendredi 21 novembre | 20h30 à 23h30

Salle de la Garenne Château de La Ferté-Saint-Aubin

✨ Une soirée unique, dédiée aux femmes, pour célébrer la convivialité, la joie et le partage !

Au programme ambiance festive, musique entraînante et une atmosphère bienveillante pour passer un moment inoubliable entre amies.

️ Entrée 13€ (places limitées à 50 personnes)

Paiement en chèque ou espèces uniquement

1 boisson offerte sur présentation du flyer.

Infos 06 83 12 05 21

Venez nombreuses vivre cette soirée pleine d’énergie et de bonne humeur ! 13 .

4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 12 05 21

English :

? Féminité en fête ? La Ferté-Saint-Aubin

? Friday, November 21 | ? 8:30 pm to 11:30 pm

? Salle de la Garenne ? Château de La Ferté-Saint-Aubin

? A unique evening dedicated to women, celebrating conviviality, joy and sharing!

On the program: festive atmosphere, lively music and

German :

? Weiblichkeit in Feststimmung ? La Ferté-Saint-Aubin

? Freitag, 21. November | ? 20:30 bis 23:30 Uhr

? Salle de la Garenne ? Schloss von La Ferté-Saint-Aubin

? Ein einzigartiger Abend, der den Frauen gewidmet ist, um Geselligkeit, Freude und Austausch zu feiern!

Auf dem Programm stehen: festliche Stimmung, mitreißende Musik und

Italiano :

? Féminité en fête? La Ferté-Saint-Aubin

? Venerdi’ 21 novembre, dalle 20.30 alle 23.30

? Salle de la Garenne ? Castello di La Ferté-Saint-Aubin

? Una serata unica dedicata alle donne, che celebra la convivialità, la gioia e la condivisione!

In programma: un’atmosfera festosa, musica vivace e

Espanol :

? Féminité en fête ? La Ferté-Saint-Aubin

? Viernes 21 de noviembre ? 20.30 h a 23.30 h

? Sala de la Garenne ? Castillo de La Ferté-Saint-Aubin

? Una velada única dedicada a las mujeres, para celebrar la convivencia, la alegría y el compartir

En el programa: un ambiente festivo, música animada y

