Féminité en Fête Soirée du 16 janvier La Ferté-Saint-Aubin vendredi 16 janvier 2026.

4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16 23:30:00

2026-01-16

✨ Soirée 100% Féminine ✨
Vendredi 16 janvier 2026
⏰ À partir de 20h jusqu’à 23h30
Salle de la Garenne Château de la Ferté St Aubin (parking et accueil prévus)

️ Entrée 8€ (places limitées à 80 personnes)
Paiement possible directement sur place en chèque, CB et espèces
Réservez vite votre soirée entre filles 8  .

4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire  

English :

?? 100% Female Evening ??
? Friday, January 16, 2026
? From 8pm until 11:30pm
? Salle de la Garenne Château de la Ferté St Aubin (parking and reception provided)

?? Admission: 8? (seating limited to 80 people)
? Payment on site by cheque, credit card or cash

L’événement Féminité en Fête Soirée du 16 janvier La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-12-15 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN