Féminité en Fête Soirée du 16 janvier La Ferté-Saint-Aubin

4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin Loiret
✨ Soirée 100% Féminine ✨
Vendredi 16 janvier 2026
⏰ À partir de 20h jusqu’à 23h30
Salle de la Garenne Château de la Ferté St Aubin (parking et accueil prévus)
️ Entrée 8€ (places limitées à 80 personnes)
Paiement possible directement sur place en chèque, CB et espèces (si la soirée n’affiche pas complet)
Réservez vite votre soirée entre filles 8 .
4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire
English :
?? 100% Female Evening ??
? Friday, January 16, 2026
? From 8pm until 11:30pm
? Salle de la Garenne Château de la Ferté St Aubin (parking and reception provided)
?? Admission: 8? (seating limited to 80 people)
? Payment on site by cheque, credit card or cash
