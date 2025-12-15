Féminité en Fête Soirée du 16 janvier La Ferté-Saint-Aubin

Féminité en Fête Soirée du 16 janvier

✨ Soirée 100% Féminine ✨

Vendredi 16 janvier 2026

⏰ À partir de 20h jusqu’à 23h30

Salle de la Garenne Château de la Ferté St Aubin (parking et accueil prévus)

️ Entrée 8€ (places limitées à 80 personnes)

Paiement possible directement sur place en chèque, CB et espèces

English :

?? 100% Female Evening ??

? Friday, January 16, 2026

? From 8pm until 11:30pm

? Salle de la Garenne Château de la Ferté St Aubin (parking and reception provided)

?? Admission: 8? (seating limited to 80 people)

? Payment on site by cheque, credit card or cash

