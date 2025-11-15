Feminité.S Haguenau

Feminité.S

6 place Robert Schuman Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15 22:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Le Collectif d’effeuillage burlesque Sans Dessus Ni Dessous vous propose un voyage à la découverte des Féminité.S entre mythes, allégories, personnages historiques et sujets d’actualité. Un voyage dans lequel tous les corps et tous les messages peuvent s’exprimer au travers de l’effeuillage burlesque.

Ce spectacle est à l’image de ce que nous prônons en tant qu’effeuilleuses néo-burlesques à savoir la liberté des corps et des esprits. Il est le fruit de la convergence de différentes personnalités, histoires et préoccupations tant artistiques que personnelles. L’effeuillage burlesque n’est en effet pas que plumes et paillettes, comme tout art il sert aussi à défendre des causes, lever des tabous, faire réfléchir. Nous nous sommes ainsi rassemblées en collectif pour défendre un burlesque engagé et ce spectacle en est un des axes forts.

La présentation sera assurée par Meelady, maîtresse de cérémonie et chanteuse à la voix de velours.

Nous aurons également l’honneur d’avoir à nos côté, Champagne Mademoiselle . Véritable Diva Strasbourgeoise, chanteuse, cabarettiste, effeuilleuse et créatrice du Strasbourg Burlesque Festival. .

6 place Robert Schuman Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 14 16 26 collectif.sdnd@gmail.com

