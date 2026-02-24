Féminitude Cie Valkyrira Sortie de résidence Plainoiseau

Féminitude Cie Valkyrira Sortie de résidence

Dans son atelier, une marionnettiste finalise l’assemblage d’une marionnette femme et requestionne l’identité féminine dans l’expérimentation de l’apparence. Elle tente d’exprimer sa personnalité, son histoire, ses états d’âme et son rapport au corps et aux autres. Elle cherche qui elle est, en s’amusant à retraverser des effigies d’influences collectives et en testant la liberté d’expression de sa singularité, aux multiples facettes.

Une sortie de résidence, c’est quoi ?

Après plusieurs jours sur notre territoire, la compagnie en résidence vous dévoile son travail c’est l’occasion pour elle de parfaire leur projet et de vous dévoiler les coulisses de la création, et c’est l’occasion pour vous de découvrir les artistes, d’échanger avec eux et elles, et de leur faire vos retours ?? .

