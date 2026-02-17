Femme de l’ombre Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 14:30 – 15:15

Gratuit : non 8€ En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

La compagnie La Découpe rend hommage à Lotte Reiniger, pionnière du cinéma d’animation en silhouettes de papier découpées, au début du XXème siècle.On ouvre les portes de son atelier où silhouettes, jeux d’ombres et décors lumineux prennent vie.Une mise en lumière du génie de cette artiste et de la magie de ses films.

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr http://saperlipuppet.com



Afficher la carte du lieu Capellia et trouvez le meilleur itinéraire

