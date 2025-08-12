Femme de l’ombre – La Découpe Compagnie Centre Marcet Bouguenais

Femme de l’ombre – La Découpe Compagnie Centre Marcet Bouguenais mercredi 11 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 20:00 – 20:45

Gratuit : non 8 € à 16 € 8 € à 16 € Billetterie : pianocktail-bouguenais.fr ­ Jeune Public, En famille

Théâtre, marionnettes et objets La Découpe Compagnie rend hommage à la pionnière du cinéma d’animation, Lotte Reiniger. Son fantôme nous ouvre les portes de son atelier où silhouettes de papier, jeux d’ombres et décors lumineux prennent vie pour dévoiler un univers enchanteur et des techniques révolutionnaires. Une merveilleuse mise en lumière du génie créatif de cette artiste et de la magie de ses films. Co-mise en scène : Bérénice Guénée et Cécile GhrenassiaAvec Bérénice Guénée et Clara Bodet Public : à partir de 6 ans, en famille Durée : 45 min.

Centre Marcet Couëts Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 https://www.pianocktail-bouguenais.fr