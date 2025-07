Femme de l’ombre La Découpe Compagnie Ligné

Avenue Beethoven Ligné Loire-Atlantique

Début : 2026-03-05 10:00:00

fin : 2026-03-05 10:45:00

2026-03-05

Espace habité, images projetées et musique

Femme de l’Ombre est un conte sans parole, visuel et sonore, un hommage à Lotte Reiniger, réalisatrice de films d’animation de silhouettes découpées du début du XXème siècle.

Dans son atelier abandonné, le fantôme de l’artiste poursuit inlassablement son œuvre en découpant des petites silhouettes en papier. L’espace se transforme et s’anime on entrevoit des personnages qui évoluent dans des décors enchanteurs, des bains colorés qui illuminent la pièce et des objets qui se révèlent être d’étonnantes machines optiques.

Les techniques de fabrication de l’artiste, datant de la naissance du cinéma, nous sont ainsi révélées, mettant en lumière le génie créatif de cette pionnière oubliée. .

English :

Inhabited space, projected images and music

German :

Bewohnter Raum, projizierte Bilder und Musik

Italiano :

Spazio abitato, immagini proiettate e musica

Espanol :

Espacio habitado, imágenes proyectadas y música

