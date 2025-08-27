Femme en chantier, avec Léa Crevon Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Femme en chantier, avec Léa Crevon Rue Saint-Pierre le Vif Sens samedi 21 mars 2026.

Femme en chantier, avec Léa Crevon

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 21:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Elle croyait juste survivre… elle a appris à poser des fondations avec ses talons aiguilles et c’estlà que tout a commencé !

Léa, artiste pluridisciplinaire et tornade de fantaisie, débarque avec Femme en chantier .

Un seul en scène explosif où humour, chant et autodérision se mélangent avec audace. Un brin décalé, souvent perchée, possiblement émouvante, Léa transforme chaque idée en matière première rire pour exister, chanter pour respirer, reconstruire pour renaître … sans y perdre de plumes !

Elle ose tout ; démolir les codes, abattre les murs, bâtir sa liberté et transformer chaque faux pas et maladresse en fondation … à coup de pelle et de rire. Pas de permis, pas de règles, pas de casque non plus, juste un cœur grand ouvert, un micro qui nous entraine dans un chantier où l’impossible est déjà en travaux, où les émotions sont des briques, et les rires le ciment qui les scellent parce qu’après tout chaque chantier est une œuvre d’art à en devenir.

Femme en chantier c’est une secousse joyeuse où elle a mis le bazar dans les plans et ça fait du bien. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

English : Femme en chantier, avec Léa Crevon

German : Femme en chantier, avec Léa Crevon

Italiano :

Espanol :

L’événement Femme en chantier, avec Léa Crevon Sens a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Sens et Sénonais