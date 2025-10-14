FEMME NON REEDUCABLE Quai des Arts Argentan

FEMME NON REEDUCABLE

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 21:10:00

2026-03-06

J’ai toujours pensé que la vérité était plus importante que mon propre destin .

Anna Politkovskaïa, journaliste russe, couvre la guerre en Tchétchénie au début des années 2000. Militante des Droits de l’Homme, travailleuse infatigable, elle dérange et parle trop. Le 7 octobre 2006, elle est retrouvée assassinée dans la cage d’escalier de son immeuble à Moscou.

Face à la volonté de certains pays de contrôler l’information et de faire taire ceux qui portent un discours divergent de la propagande officielle, le funeste destin d’Anna Politkovskaïa nous rappelle la nécessité absolue de la liberté de la presse, et ouvre une réflexion sur la démocratie. Un texte fort et engagé,

d’une lucidité implacable. .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

