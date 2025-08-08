Femme non-rééducable Haguenau

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Anna Politkovskaïa, journaliste russe, couvre la guerre en Tchétchénie et dénonce les atrocités commises.

Anna Politkovskaïa, journaliste russe, couvre la guerre en Tchétchénie et dénonce les atrocités commises. Militante des droits de l’homme, elle dérange et parle trop. Travailleuse infatigable, elle est convaincue que le courage civique individuel finira par avoir raison de l’État despotique. Le 7 octobre 2006, elle est retrouvée assassinée dans la cage d’escalier de son immeuble à Moscou.

Le spectacle retrace son destin hors du commun et nous offre le portrait d’une héroïne contemporaine. Face à la volonté de certains pays de contrôler l’information et de faire taire ceux qui portent un discours divergent de la propagande officielle, ce texte fort, engagé et d’une lucidité implacable, nous rappelle la nécessité absolue et sans concession de la liberté de la presse et permet une réflexion profonde sur la démocratie. Femme non-rééducable relate six années de notes, d’articles, d’interviews… vécus avec la nécessité d’informer par Anna Politkovskaïa. .

Russian journalist Anna Politkovskaya covers the war in Chechnya and denounces the atrocities committed.

Die russische Journalistin Anna Politkowskaja berichtet über den Krieg in Tschetschenien und prangert die begangenen Gräueltaten an.

Anna Politkovskaya, una giornalista russa, sta coprendo la guerra in Cecenia e denuncia le atrocità commesse.

Anna Politkovskaya, periodista rusa, cubre la guerra de Chechenia y denuncia las atrocidades cometidas.

