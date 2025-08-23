Femme non-rééducable Théâtre municipal Sens

Femme non-rééducable Théâtre municipal Sens vendredi 3 avril 2026.

Femme non-rééducable

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

de Stefano Massini

Anna Politkovskaïa, journaliste russe, couvre la guerre en Tchétchénie. Militante des droits de l’homme, elle dérange et parle trop. Travailleuse infatigable, elle est convaincue que le courage civique individuel finira par avoir raison de l’État despotique. Le 7 octobre 2006, elle est retrouvée assassinée dans la cage d’escalier de son immeuble à Moscou.

Face à la volonté de certains pays de contrôler l’information et de faire taire ceux qui portent un discours divergent de la propagande officielle, ce texte fort, engagé et d’une lucidité implacable, nous rappelle la nécessité absolue et sans concession de la liberté de la presse et permet une réflexion profonde sur la démocratie.

A ceux qui couvrent les conflits au péril de leur vie, Femme non-rééducable relate six années de notes, d’articles, d’interviews, de révélations, témoignages… recueillis sur le terrain par Anna Politkovskaïa.

Le tout a été réécrit par Stefano Massini, dans un style au rasoir, précis, incisif.

Interprètes Pierre Berçot et Caroline Rochefort

Traduit de l’italien par Pietro Pizzuti

Mise en scène Tadrina Hocking

Création décor et assistanat Stéphane Duclot

Créateur lumière François Leneveu

Musique et son Goyave

Costumes Julia Allegre

Peintre scénographe Delphine Brouard

Régisseur technique Olivier Colombet .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

English : Femme non-rééducable

German : Femme non-rééducable

Italiano :

Espanol :

L’événement Femme non-rééducable Sens a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Sens et Sénonais