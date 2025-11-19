FEMME NON-RÉÉDUCABLE LA CAVE POÉSIE Toulouse

FEMME NON-RÉÉDUCABLE

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 16.2 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 19:00:00

fin : 2025-11-22 20:10:00

Date(s) :

2025-11-19

Au début des années 2000, la journaliste russe Anna Politkovskaïa enquête sur la guerre en Tchétchénie, défiant la censure d’État. Elle est assassinée le 7 octobre 2006 et deviendra une figure incontournable de la liberté de la presse.

Salle Cave

Ce spectacle Femme non-rééducable retrace la vie d’Anna dans une forme hybride sans cesse en mouvement, en mêlant théâtre et musique live. Une vie au service de la vérité, d’un salon moscovite aux ruines de Grozny… 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

English :

In the early 2000s, Russian journalist Anna Politkovskaya investigated the war in Chechnya, defying state censorship. She was assassinated on October 7, 2006, and went on to become a leading figure for press freedom.

Room Cellar

German :

Anfang der 2000er Jahre recherchierte die russische Journalistin Anna Politkowskaja über den Krieg in Tschetschenien und widersetzte sich damit der staatlichen Zensur. Sie wurde am 7. Oktober 2006 ermordet und wurde zu einer unumgänglichen Figur für die Pressefreiheit.

Raum: Keller

Italiano :

Nei primi anni 2000, la giornalista russa Anna Politkovskaya ha indagato sulla guerra in Cecenia, sfidando la censura di Stato. Assassinata il 7 ottobre 2006, è diventata una figura di spicco per la libertà di stampa.

Camera Cantina

Espanol :

A principios de la década de 2000, la periodista rusa Anna Politkovskaya investigó la guerra de Chechenia, desafiando la censura del Estado. Asesinada el 7 de octubre de 2006, se convirtió en una figura destacada de la libertad de prensa.

Sala Sótano

L’événement FEMME NON-RÉÉDUCABLE Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE