Femmes à la rue, regard d’une sociologue : rencontre avec Berenice Peñafiel Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Berenice Peñafiel, née à Quito, en Équateur, réside à Strasbourg. Elle a soutenu un doctorat en sciences humaines, spécialisé en sociologie, en juillet 2022 à l’université de Strasbourg, sous la direction de l’anthropologue David Le Breton. Elle est chercheuse associée au Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (LinCS) de l’université de Strasbourg.

Elle enseigne la sociologie et l’anthropologie du corps, la sociologie de la déviance ainsi que celle de la précarité.

Elle est l’autrice de Femmes à la rue, paru en mars 2025 aux éditions Terre Urbaine.

À propos de Femmes à la rue, regard d’une sociologue :

À partir de ses enquêtes sociologiques menées et de dix portraits dressés d’habitantes de la rue, Berenice Peñafiel interroge la façon d’habiter la ville, d’habiter « dehors » sans même un espace à soi où se détendre, se retrouver, poser ses affaires ou encore tout simplement dormir.

« Les femmes en errance n’ont pas un lieu à elle où se réfugier pour se changer, prendre un bain, dormir, s’abandonner enfin, reprendre son souffle… » écrit l’anthropologue David Le Breton dans sa préface. « La rue n’est pas un appartement, elle n’offre aucune des commodités ou des protections, et surexpose le moindre comportement, surtout s’agissant de femmes, elle est une lutte qui n’en finit plus, souvent à la limite de l’épuisement. La vie privée disparait car leur existence devient publique à leur corps défendant ».

Outre le fait de nous donner à voir ce que nous souhaitons laisser caché au sein de la société, la qualité du travail de Berenice Peñafiel tient à cet engagement envers ces femmes privées de vie intime, précaires, seules et isolées. Même l’hygiène, elles n’y ont pas le droit : « Même ça, la rue me l’a enlevé » témoigne une des enquêtées.

Saisissant et poignant, cet essai éco-féministe témoigne des luttes obligées des habitantes de la rue pour rester dignes et garder l’estime de soi. Une leçon de vie et de courage.

Berenice Peñafiel signera son ouvrage à l’issue de la rencontre, grâce à la présence de la librairie Le Pied à terre (9 rue Custine, Paris 18e).

Une soirée autour de l’ouvrage de Berenice Peñafiel : » Les femmes à la rue, regard d’une sociologue » (éditions Terre Urbaine), remarquable anthropologie de la précarité qui s’intéresse aux femmes à la rue et leur donne une voix, là où elles sont souvent (pour ne pas dire toujours) oubliées des études concernant les sans-abris.

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

À partir du 5 février 2026

Public adultes.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



