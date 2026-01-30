Femmes à l’écran Le Fauteuil Rouge Bressuire

Femmes à l’écran

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-02

Femmes à l’écran, c’est 5 films, 5 thèmes, une exposition partagée avec les associations OSE et Uniscité, et 1 ciné-débat le 05/03 à 20 h. .

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Femmes à l’écran

L’événement Femmes à l’écran Bressuire a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Bocage Bressuirais