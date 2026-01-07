Femmes administratrices, femmes présidentes – Les 15 ans de la loi Copé-Zimmermann HEC Alumni Paris Mercredi 28 janvier, 18h30 sur inscription

Mercredi 28 janvier 2026 de 18h30 à 20h00 (suivi d’un cocktail) – Accueil à partir de 18h00

HEC Alumni 9, Avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 Paris

La Loi Copé – Zimmermann, « relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance » a été promulguée le 28 janvier 2011. 15 ans plus tard, la parité hommes – femmes au sein des conseils des sociétés cotées est atteinte. Aujourd’hui, les femmes sont fortement représentées dans les comités d’audit, de nominations et de rémunérations, et plus encore dans les comités RSE, dont elles sont souvent présidentes. Pour la présidence du conseil, la progression est plus lente, toujours selon le baromètre IFA – Ethics & Board d’avril 2025 sur la mixité des instances dirigeants CAC40 / SBF120.

Comment ceci s’est-il construit?

La présidence d’un comité aide-t-elle les femmes à devenir présidente d’un conseil?

Quel rôle ont joué les hommes?

Pour en débattre, le Club Gouvernance, en association avec Voxfemina – Paroles d’experts au féminin, a invité un panel exceptionnel :

– Jean-François Copé, ancien ministre et maire de Meaux,

– Marie-Jo Zimmermann, membre honoraire du Parlement, ancienne présidente de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale (2002-2012),

– Laurence Debroux (H.92), administratrice indépendante et présidente des comités d’audit d’Exor et de Randstad, également administratrice de l’Institut Mérieux et d’HEC Paris,

– Dominique Druon, CEO fondatrice d’Aliath, administratrice indépendante et référente d’ETI cotées et d’ETI familiales.

– Sylvia Métayer (H.86), présidente du conseil d’administration de Clariane SE, administratrice de Mace Group plc, administratrice référente d’Animalcare Group Plc, administratrice et présidente du comité d’audit du Groupe Keolis, administratrice et présidente du comité de nomination et de rémunération du Groupe des Aéroports de Paris,

– François Pérol (H.85), Managing Partner, Rothschild & Co, ancien président du directoire de BPCE et président du conseil d’administration de Natixis,

– Olivier Boulard (H.89), Korn Ferry – France Board and CEO Succession Lead et EMEA CEO Succession Practice Lead,

La table ronde sera animée par Associés en Gouvernance.

Un cocktail permettra de poursuivre les échanges en toute convivialité.

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris



