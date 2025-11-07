Femmes animales Saint-Amand-Montrond

Femmes animales Saint-Amand-Montrond vendredi 7 novembre 2025.

Femmes animales

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Lecture théâtralisée

Public à partir de 12 ans

Durée 1h

Prix libre

Julie Delille, directrice artistique du Théâtre des trois Parques rencontre la comédienne Sophie Mercier et l’artiste plasticienne Cathy Cluzel-Buron en 2021 lorsque la compagnie pose ses valises à Rezay. C’est en tant que rencontre que s’inscrit cette lecture proposée par le Théâtre des trois Parques. Une rencontre nourrit des relations humaines et non humaines qui se tissent dans ce Boischaud du Sud Berry. .

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

English :

Dramatized reading

Public from 12 years old

Duration: 1 hour

Price free

German :

Theatralische Lesung

Publikum ab 12 Jahren

Dauer 1 Std

Preis frei

Italiano :

Lettura drammatizzata

Per un pubblico dai 12 anni in su

Durata 1 ora

Ingresso libero

Espanol :

Lectura dramatizada

Para público a partir de 12 años

Duración 1 hora

Entrada gratuita

L’événement Femmes animales Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-09-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE