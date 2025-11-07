Femmes animales Saint-Amand-Montrond
Femmes animales Saint-Amand-Montrond vendredi 7 novembre 2025.
Femmes animales
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Lecture théâtralisée
Public à partir de 12 ans
Durée 1h
Prix libre
Julie Delille, directrice artistique du Théâtre des trois Parques rencontre la comédienne Sophie Mercier et l’artiste plasticienne Cathy Cluzel-Buron en 2021 lorsque la compagnie pose ses valises à Rezay. C’est en tant que rencontre que s’inscrit cette lecture proposée par le Théâtre des trois Parques. Une rencontre nourrit des relations humaines et non humaines qui se tissent dans ce Boischaud du Sud Berry. .
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
English :
Dramatized reading
Public from 12 years old
Duration: 1 hour
Price free
German :
Theatralische Lesung
Publikum ab 12 Jahren
Dauer 1 Std
Preis frei
Italiano :
Lettura drammatizzata
Per un pubblico dai 12 anni in su
Durata 1 ora
Ingresso libero
Espanol :
Lectura dramatizada
Para público a partir de 12 años
Duración 1 hora
Entrada gratuita
L’événement Femmes animales Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-09-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE