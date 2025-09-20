Femmes, au château ! Avant-première de la présentation du livre Château de Goutelas Marcoux

À l’occasion de la publication de l’ouvrage Femmes, au château ! Reprendre le récit de Goutelas, les Journées européennes du patrimoine font la part belle au matrimoine !

Découvrez le rôle longtemps invisibilisé des femmes dans la reconstruction du château et sa transformation en Centre culturel de rencontre, mis au jour grâce à plusieurs années d’enquête, de recueil de témoignages et de création.

Château de Goutelas 277 Route de Goutelas, 42130 Marcoux, France Marcoux 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Au XIVe siècle, le fief de Goutelas appartient aux Ecotay à qui l'on doit peut-être la construction d'une maison forte sur le site, dont subsistent les tours. En 1558, Jean Papon (1507-1590) , lieutenant général du bailliage de Forez, rachète Goutelas et y fait construire un château Renaissance dont le décor s'inspire de celui de la Bastie d'Urfé. Son fils Louis, chanoine à la collégiale de Montbrison et prieur de Marcilly, dut en achever les aménagements. En 1777-1779, Philippe du Cros Papon de Montmars commande des travaux d'embellissement à Michel Ange Dal Gabbio, architecte d'origine italienne, auquel succède son neveu Michel. Le château reçoit une toiture brisée, une nouvelle façade à fronton donnant sur le jardin, et un escalier monumental. En 1794, le château est mis sous séquestre et pillé, puis restitué aux quatre héritières du dernier Papon qui le transmettent au fils de l'une d'elles, le commandant Xavier de Campredon. Après sa mort, château est vendu en 1860 aux frères Lagnier, qui vendent les décors et lotissent le domaine. Laissé à l'abandon, il est racheté vers 1923, en même temps qu'un lot de terres, par un cultivateur, qui le transmet à son neveu. En 1961, celui-ci accepte de le céder au franc symbolique à l'association « les amis de Goutelas » qui se donne pour but la restauration du château, entamée dès 1962 et menée à bien grâce au bénévolat local. La grille en fer forgé du portail d'honneur a été réalisée par Raymond Subes en 1965. Aujourd'hui le centre culturel de Goutelas assure la vie du site en y organisant diverses manifestations ou séminaires. Coordonnées GPS Latitude : 45° 43′ 17″ Nord Longitude : 4° 0′ 32″ Est.

©Château de Goutelas