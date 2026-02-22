Femmes au Paradis- visite commentée

Le Paradis Sommevoire Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Tout public

A l’occasion de la Journée de la Femme du 8 mars prochain, l’association Les Compagnons de Saint-Pierre vous ouvre les portes des modèles féminins du Paradis de Sommevoire.

Cette visite tout public, commentée par des femmes de l’association, sera suivie d’un apéritif grignotage pour partager un moment de convivialité.

Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu atypique chargé d’histoire…

Démarrage de la visite à 10h30. Durée de la visite 30 à 45 minutes.

Tarif libre (visite et apéritif) .

Le Paradis Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est compagnonssaintpierre52@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Femmes au Paradis- visite commentée Sommevoire a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne