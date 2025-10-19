Femmes berbères d’Algérie, aujourd’hui Manoir de Laroque Delprat Autoire

Femmes berbères d’Algérie, aujourd’hui Manoir de Laroque Delprat Autoire dimanche 19 octobre 2025.

Femmes berbères d’Algérie, aujourd’hui Manoir de Laroque Delprat Autoire Dimanche 19 octobre, 18h00 Participation Libre

Projection, lectures et conversation avec HABIBA DJAHNINE

Habiba Djahnine est poète et documentariste algérienne.

Celle qui a choisi Timimoun, oasis saharienne, pour port d’attache, passe pourtant une grande partie de sa vie sur les routes.

À Béjaïa, en Kabylie, sa ville natale, elle initia dès 2003 des Rencontres cinématographiques. Puis, en 2007, elle créa Béjaïa Doc, un programme de formation et de diffusion destiné aux jeunes réalisateurs et réalisatrices à travers tout le pays.

On la retrouve aussi à Alger, ou dans d’autres villes plus petites, pour accompagner, transmettre, encourager.

Parfois en Europe, à la recherche de soutiens ou simplement pour une respiration, un temps d’écriture.

Ses recueils Fragments de la maison et Traversée par les vents sont parus aux Éditions Bruno Doucey.

La soirée proposera une projection d’extraits de ses films, suivie de lectures et d’une conversation avec Habiba Djahnine autour de son parcours cinématographique et poétique, animée par Aurélia Lassaque.

La parole d’HAbiba Djahnine pporte un éclairage singulier sur l’Algérie contemporaine, le peuple berbère et la place des femmes dans la société.

Une rencontre au programme du Festival RÉSURGENCE IX « Éternel Refuge » de Cauvaldor

Tarif : Participation Libre

Durée : env. 1h30

Adresse : Manoir de Laroque Delprat 46400 Autoire

RÉSERVATION par Mail, SMS ou APPEL au : 06 42 89 38 47

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-19T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-19T19:30:00.000+02:00

1

0642893847

Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse De La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire 46400 Lot