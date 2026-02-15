Femmes bourbonnaises remarquables Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy

Femmes bourbonnaises remarquables

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-17

Dans le cadre de la Journée Inter. des Droits de la Femme une exposition qui mettra en lumière 21 femmes emblématiques qui ont façonné l’histoire de France et du département limitrophe de l’Allier.

Entrée libre. .

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Femmes bourbonnaises remarquables

L’événement Femmes bourbonnaises remarquables Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-02-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)