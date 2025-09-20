Femmes connues et méconnues de la région RDV au parking de la maison Rosa Bonheur Magny-les-Hameaux

Femmes connues et méconnues de la région Samedi 20 septembre, 16h30 RDV au parking de la maison Rosa Bonheur Yvelines

Gratuit

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Une balade au départ du charmant village de Magny, à la découverte de lieux évoquant quelques femmes célèbres mais aussi l’histoire de l’éducation des filles, du travail des femmes, de leur insertion dans la vie publique ou encore de leurs rapports avec la religion. Naturalistes ou artistes, d’ici ou d’ailleurs, les femmes seront mises en lumière tout au long du parcours, dans la vallée de la Mérantaise.

Durée : 2h30

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/femmes-connues-et-meconnues-de-la-region-524

RDV au parking de la maison Rosa Bonheur 2 rue Ernest-Chausson 78114 Magny-les-Hameaux, France Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France

Sortie tout public dans le cadre des JEP. Nature Sortie nature

Solen /Econature